Зеленский посетит Нью-Йорк

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, планирует осуществить еще одну поездку в Нью-Йорк — на общие прения и заседание высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое состоится в конце сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет «Укринформ».

Действительно, готовим визит президента в Нью-Йорк, о его конкретной программе сможем сообщить позже, — отметил он в ответ на вопрос об участии Зеленского в Генассамблее ООН.

По информации, опубликованной на сайте ООН, общие прения 76-й сессии Генассамблеи ООН состоятся 21−27 сентября.

Напомним, в сентябре прошлого года Зеленский в режиме видеообращения принял участие в дебатах на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году обращение глав государств и правительств проходило в виртуальном формате.

Тогда президент Украины свою речь посвятил украинским проблемам — Донбассу и Крыму. Крымский вопрос Зеленский назвал «раной в центре Европы». Тогда он пригласил ООН присоединиться к «Крымской платформе». Зеленский также раскритиковал ООН за то, что ее система будет «давать сбой». Президент заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований из Донбасса, а также возвращение контроля над госграницей Украины.