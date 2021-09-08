Папа Римский спас заключенных от жары рожками мороженого

Папа Римский. Фото: УП

https://racurs.ua/n159856-papa-rimskiy-spas-zakluchennyh-ot-jary-rojkami-morojenogo.html

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Папа Римский Франциск отправил 15 тыс. рожков мороженого в две тюрьмы Рима.

Таким образом он выразил поддержку в жаркий летний период в Италии. Об этом сообщает издание Vatican News.

Мороженое поставят в тюрьму Регины Коэльо в центре Рима и тюрьму Ребиббия на окраине города. Посылку с мороженым от имени Папы Римского доставил польский кардинал Конрад Краевский. Он также известен как «папский поручик» — до этого он создал медицинские и купальные помещения для бездомных.

Офис Краевского в течение лета также отправил в медицинское учреждение на Мадагаскаре сканер компьютерной томографии стоимостью 600 тыс. долл. И почти 2 млн евро средств на улучшение медицинских учреждений в трех неназванных африканских странах.

Напомним, ранее мы сообщали, что Папа Римский Франциск обратился с призывом к миру делать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. По его убеждению, вакцины могут положить конец пандемии.

Источник: Vatican News