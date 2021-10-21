Скриншот видео VOA News

https://racurs.ua/n161953-rebenok-prerval-audienciu-u-papy-rimskogo-radi-shapki-video.html

Ракурс

Папа Римский Франциск в Ватикане проводил еженедельную аудиенцию и во время нее случился курьез.

Во время мероприятия, когда один из священников читал молитву, 10-летний мальчик подошел к понтифику и стал показывать на его головной убор. Понтифик не понял, что происходит и начал с ним играть. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале VOA News.

Через мгновение стало понятно, что ребенок хотел выпросить у Папы Римского пилеолус — головной убор понтифика. В итоге маленькому прихожанину дали такую же шапочку, как у Папы и он вернулся довольным в зал.

Напомним, в начале сентября Папа Римский Франциск отправил 15 тыс. рожков мороженого в две тюрьмы Рима — Регины Коэльо в центре города и Ребиббия, что на окраине. Таким образом Понтифик выразил поддержку узникам в жаркий летний период в Италии.

Источник: Канал YouTube VOA News