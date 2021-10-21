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Ракурс
Скриншот видео VOA News

Ребенок прервал аудиенцию у Папы Римского ради шапки (ВИДЕО)

21 окт 2021, 15:27
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Папа Римский Франциск в Ватикане проводил еженедельную аудиенцию и во время нее случился курьез.

Во время мероприятия, когда один из священников читал молитву, 10-летний мальчик подошел к понтифику и стал показывать на его головной убор. Понтифик не понял, что происходит и начал с ним играть. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале VOA News.

Через мгновение стало понятно, что ребенок хотел выпросить у Папы Римского пилеолус — головной убор понтифика. В итоге маленькому прихожанину дали такую же шапочку, как у Папы и он вернулся довольным в зал.


Напомним, в начале сентября Папа Римский Франциск отправил 15 тыс. рожков мороженого в две тюрьмы Рима — Регины Коэльо в центре города и Ребиббия, что на окраине. Таким образом Понтифик выразил поддержку узникам в жаркий летний период в Италии.

Источник: Канал YouTube VOA News

Источник: Ракурс


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