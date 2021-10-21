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Covid-сертификат или тест - как действуют новые правила проезда в Украине, фото РБК-Украина

Covid-сертификат или тест — как действуют новые правила проезда в Украине (ТРАНСЛЯЦИЯ)

21 окт 2021, 15:06
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С 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в межрегиональном транспорте. Ограничения введены в «желтой», «оранжевой» и «красной» зонах карантина.

У водителей и пассажиров теперь будут требовать дополнительные документы — сертификат о вакцинации или отрицательный тест на Covid-19.

«Свобода Live» проверяет, как действуют новые правила на практике.

Напомним, что с 21 октября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине обновляются правила межрегиональных перевозок.

Пассажирам во время поездок в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидбезопасности нужно предъявлять COVID-сертификаты или отрицательный тест на коронавирус.


Межобластные перевозки будут разрешены только пассажирам, имеющим COVID-сертификат или отрицательный тест.

Новый правила не касаются пока проезда в общественном транспорте в городах и перевозок внутри одной области.

Источник: Ракурс


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