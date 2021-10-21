https://racurs.ua/n161951-layfhak-kak-poluchat-rezultaty-poiska-tolko-na-ukrainskom-yazyke-v-gugl.html

Ракурс

Гугл позволяет получать результаты поиска только на украинском языке.

Для того, чтобы избавиться от результатов на русском языке во время запросов в Google, стоит лишь добавить несколько символов. Лайфхаком поделился пользователь Asd Asd в своем Twitter.

Отмечается, что для того, чтобы сразу получать только страницы украинского нужно после поискового запроса добавить параметр «-ы». Оказалось, что этот способ действительно работает.

Как известно, сейчас Гугл подтягивает в поисковую выдачу результаты на русском даже при соответствующих региональных и языковых настройках. Можно воспользоваться языковым фильтром, но возможности запомнить выбор навсегда не предусмотрено и после открытия нового сеанса нужно снова включать фильтр в инструментах поиска.

Напомним, в июне Верховная Рада приняла закон о налоге на Google. Документ предусматривает, что международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе будут платить налоги в Украине, в частности НДС.