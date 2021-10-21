https://racurs.ua/ua/n161951-layfhak-yak-otrymuvaty-rezultaty-poshuku-tilky-ukrayinskou-movou-v-gugl.html

Ракурс

Гугл дозволяє отримувати результати пошуку тільки українською мовою.

Для того, щоб позбутися результатів російською мовою під час запитів у Google, варто лише додати кілька символів. Лайфхаком поділився користувач Asd Asd у своєму Twitter.

Зазначається, що для того, щоб відразу отримувати лише сторінки української треба після пошукового запиту додати параметр «-и». Виявилося, що цей спосіб дійсно працює.

Як відомо, зараз Гугл підтягує у пошукову видачу результати російською навіть при відповідних регіональних та мовних налаштуваннях. Можна скористатись мовним фільтром, але можливості запам’ятати вибір назавжди не передбачено і після відкриття нового сеансу потрібно знову вмикати фільтр в інструментах пошуку.

Нагадаємо, у червні Верховна Рада ухвалила закон про податок на Google. Документ передбачає, що міжнародні компанії, які діють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі платитимуть податки в Україні, зокрема ПДВ.