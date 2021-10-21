В Україні можливі віялові відключення електроенергії

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Україна до зимового сезону 2021−2022 років підходить в умовах «ідеального шторму» — значного подорожчання газу та нафти в Європі, а також недостатніх запасів вугілля, на якому працює левова частка українських теплових електростанцій, котрі виробляють до третини електроенергії у країні.

У зв’язку з цим можливі проблеми з електрикою, повідомляє видання «BBC Україна».

Зазначається, що, згідно із затвердженим Міненергетики планом, станом на 18 жовтня на складах мало б бути майже 3 млн тонн вугілля, проте фактичні запаси виявилися меншими за цей показник у чотири рази.

Втім, у відомстві запевняють, що, попри відставання від планів, наявні запаси «передбачають можливість сталого проходження осінньо-зимового періоду у самих критичних умовах».

У попередні роки брак вугілля на ТЕС компенсували газом, проте він значно подорожчав. Хоча в уряді та «Нафтогазі» твердять, що наявних газових запасів вистачить на зиму, експерти попереджають, що в разі холодної зими чи аварійних ситуацій цього газу може не вистачити.

Накопичених 18 млрд кубів газу, про які звітує «Нафтогаз», теоретично має вистачити, якщо не буде ніяких різких похолодань або катаклізмів, — зазначає Олена Павленко, президент DiXi Group, що здійснює дослідження у сфері енергетики. — Особливістю цього року є те, що одразу збіглось усе. У нас були ситуації нестачі того чи іншого ресурсу. Але зараз ми обмежені в маневрі, бо більшість ресурсів є складно доступними.

Зазначається, що в уряді розглядають ще один варіант на випадок кризової ситуації — максимально задіяти потужності українських АЕС.

В умовах стрімкого зростання ціни на вуглеводні та їхнього тотального дефіциту в цей осінньо-зимовий період робимо ставку на атомну генерацію, — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, «протягом цього опалювального сезону НАЕК „Енергоатом“ має працювати на рекордній потужності — із 14 енергоблоками з 15 наявних».

Водночас експерти наголошують, що навіть у найбільш кризові періоди, такі як грудень 2014 року, в Україні працювали лише 13 атомних блоків — це максимум системи, яка має свої обмеження. Атомні електростанції працюють у базовому режимі на номінальній потужності, вони не можуть, як теплові, її зменшувати або збільшувати.

Тому нічні провали споживання електроенергії — це буде проблема для атомних електростанцій, — наголошує експерт з енергетичних питань Ольга Кошарна.

АЕС може зменшити потужність на 5% чи 10%, але вони «не пристосовані для добового маневрування», додає Кошарна.

Крім того, «віялові» відключення можуть статися незалежно від порядку денного — наприклад, через аварію на АЕС.

Це може бути через відмову обладнання навіть не у реакторному секторі, а, наприклад, із трансформатором щось сталося. В нашій енергосистемі немає таких резервів, щоб швидко підняти і замінити випадіння цього блоку, — зазначає Кошарна.

Така ситуація може спонукати владу поновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, вважають експерти.

Втім, надворі поки що жовтень, а не грудень чи січень, і в України «все ще є можливість мобілізуватися і підготуватися до зими», наголошує Павленко.

Джерело: «BBC Україна»