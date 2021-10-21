В Украине возможны веерные отключения электроэнергии, фото:

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Украина к зимнему сезону 2021−2022 годов подходит в условиях «идеального шторма» — значительного удорожания газа и нефти в Европе, а также недостаточных запасов угля, на котором работает львиная доля украинских тепловых электростанций, производящих до трети электроэнергии в стране.

В связи с этим возможны проблемы с электричеством, сообщает издание «BBC Украина».

Отмечается, что, согласно утвержденному Минэнергетики плану, по состоянию на 18 октября на складах должно быть почти 3 млн тонн угля, однако фактические запасы оказались меньше этого показателя в четыре раза.

Впрочем, в ведомстве уверяют, что, несмотря на отставание от планов, имеющиеся запасы «предусматривают возможность стабильного прохождения осенне-зимнего периода в самых критических условиях».

В предыдущие годы недостаток угля на ТЭС компенсировали газом, однако он значительно подорожал. Хотя в правительстве и «Нафтогазе» утверждают, что имеющихся газовых запасов хватит на зиму, эксперты предупреждают, что в случае холодной зимы или аварийных ситуаций этого газа может не хватить.

Накопленных 18 млрд кубов газа, о которых отчитывается «Нафтогаз», теоретически должно хватить, если не будет никаких резких похолоданий или катаклизмов, — отмечает Елена Павленко, президент DiXi Group, которая осуществляет исследования в сфере энергетики. — Особенностью этого года является то, что сразу совпало все. У нас были ситуации недостатка того или иного ресурса. Но сейчас мы ограничены в маневре, потому что большинство ресурсов являются сложно доступными.

Отмечается, что в правительстве рассматривают еще один вариант на случай кризисной ситуации — максимально задействовать мощности украинских АЭС.

В условиях стремительного роста цены на углеводороды и их тотального дефицита в этот осенне-зимний период делаем ставку на атомную генерацию, — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, «в течение этого отопительного сезона НАЭК „Энергоатом“ должен работать на рекордной мощности — с 14 энергоблоками из 15 имеющихся».

В то же время эксперты отмечают, что даже в самые кризисные периоды, такие как декабрь 2014 года, в Украине работали лишь 13 атомных блоков — это максимум системы, которая имеет свои ограничения. Атомные электростанции работают в базовом режиме на номинальной мощности, они не могут, как тепловые, ее уменьшать или увеличивать.

Поэтому ночные провалы потребления электроэнергии — это будет проблема для атомных электростанций, — подчеркивает эксперт по энергетическим вопросам Ольга Кошарная.

АЭС может уменьшить мощность на 5% или 10%, но они «не приспособлены для суточного маневрирования», добавляет Кошарная.

Кроме того, «веерные» отключения могут произойти независимо от повестки дня — например, из-за аварии на АЭС.

Это может быть из-за отказа оборудования даже не в реакторном секторе, а, например, с трансформатором что-то случилось. В нашей энергосистеме нет таких резервов, чтобы быстро поднять и заменить выпадения этого блока, — отмечает Кошарна.

Такая ситуация может побудить власть восстановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, считают эксперты.

Впрочем, на улице пока октябрь, а не декабрь или январь, и в Украине «все еще есть возможность мобилизоваться и подготовиться к зиме», подчеркивает Павленко.

Источник: «BBC Украина»