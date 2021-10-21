Новые правила въезда в Украину – невакцинированные установят приложение «Вдома»

https://racurs.ua/n161949-novye-pravila-vezda-v-ukrainu-nevakcinirovannye-ustanovyat-prilojenie-vdoma.html

Ракурс

Карантин в Украине значительно усилили из-за новой волны коронавируса. Некоторые ограничения касаются только людей, которые не получили прививку.

Теперь при пересечении государственной границы Украины невакцинированным людям нужно будет установить приложение «Вдома». Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Приложение изменит свой функционал — его нужно будет устанавливать на 72 часа до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Также не нужно будет регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать фото.

Для регистрации в приложении «Вдома» нужно будет указать следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

серия и/или номер паспорта;

место самоизоляции;

номер телефона.

После этого в течение 72 часов человек должен сделать ПЦР или антиген тест. В приложение должен подтянуться отрицательный результат. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить своему семейному врачу.

Если же человек по каким-либо причинам не сделала тест после пересечения границы, через 72 часа приложение деактивируется, а информация автоматически передается в правоохранительные органы — они будут проверять соблюдение самоизоляции.

Если же человек не захочет устанавливать приложение, то гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам будут отказывать во въезде на территорию Украины.

«Ракурс» сообщал, что в Украине усилили карантин в транспорте. Путешествовать между городами на автобусе и на поезде теперь можно только с сертификатами о вакцинации или отрицательными тестами на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до поездки внутри страны.