Оновлені правила в’їзду в Україну — невакциновані встановлять додаток «Вдома». Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n161949-onovleni-pravyla-v-yizdu-v-ukrayinu-nevakcynovani-vstanovlyat-dodatok-vdoma.html

Ракурс

Карантин в Україні значно посилили через нову хвилю коронавірусу. Деякі обмеження стосуються лише людей, які не отримали щеплення.

Відтепер при перетині державного кордону України невакцинованим людям потрібно буде встановити додаток «Вдома». Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Додаток змінить свій функціонал — встановлювати його потрібно буде на 72 години до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Водночас не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото.

Для реєстрації у застосунку «Вдома» потрібно буде вказати такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові;

серія та/або номер паспорта;

місце самоізоляції;

номер телефону.

Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР чи антиген тест. У додаток має підтягнутися негативний результат. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Якщо ж людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів — вони вибірково перевірятимуть дотримання самоізоляції.

Якщо ж людина не захоче встановлювати додаток, то громадянам України доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України.

«Ракурс» повідомляв, що в Україні посилили карантин в транспорті. Подорожувати між містами на автобусі та на поїзді відтепер можна тільки з сертифікатом про вакцинацію чи негативними тестами на коронавірус. ПЛР-тест повинен бути зроблений за 72 години до поїздки всередині країни.