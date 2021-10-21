Планета Нептун. Фото: relax-fm.ru

https://racurs.ua/ua/n161948-novi-ekzoplanety-blyznuky-vyyavyly-v-kosmosi-chym-vony-osoblyvi.html

Ракурс

Дві екзопланети майже однакового розміру близького до Нептуна виявила Міжнародна колаборація астрономів.

Супутник NASA TESS, що досліджує екзопланети, зібрав дані про 200 тис. найяскравіших зірок неподалік від Сонця. Науковці змогли ідентифікувати понад 4 тис. 500 кандидатів в екзопланети, 161 з яких вже підтвердила свій статус. За планетами-кандидатами спостерігають за допомогою телескопа Кека на Гаваях і телескопа APF обсерваторії Лік в штаті Каліфорнія. Про це повідомляється на сайті arXiv.org.

Виявилося, що два субнептуна обертаються навколо сусідньої яскравої зірки HD 63935, вік якої становить майже 6,8 млрд років. Зірка має радіус близько 0,96 радіуса Сонця і масу близько 0,93 маси Сонця. Її світність знаходиться на рівні 0,8 сонячної світності, а ефективна температура оцінюється в 5534 К.

Дослідники з’ясували, що планета HD 63935b має радіус приблизно рівний 2,99 радіусам Землі, а її маса приблизно в 10,8 разів більше маси Землі. Період обертання планети навколо HD 63935 становить 9,06 дня, а її середня температура — 911 К. Її двійник HD 63935c також має радіус приблизно рівний 2,9 радіусів Землі, але володіє більшою масою. Її період обертання — 21,4 дні, а температура — 684 К.

Астрономи стверджують, що такі планети — дуже перспективні для подальших досліджень. Науковці припускають, що з часом зрозуміють, як розвиваються подібні планетні системи з плином часу.

Нагадаємо, вчений зі шведського Королівського інституту технологій, фізики космосу і плазми Лоренцо Рота помітив на супутнику Юпітера водяну пару за допомогою телескопа «Хаббл». Пара виходить на одній з півкуль.

Джерело: arXiv.org