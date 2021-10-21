Планета Нептун. Фото: relax-fm.ru

https://racurs.ua/n161948-novye-ekzoplanety-bliznecy-obnarujili-v-kosmose-chem-oni-osobennye.html

Ракурс

Две экзопланеты почти одинакового размера близкого к Нептуну обнаружила Международная коллаборация астрономов.

Спутник NASA TESS, исследующий экзопланеты, собрал данные о 200 тыс. самых ярких звезд неподалеку от Солнца. Ученые смогли идентифицировать более 4 тыс. 500 кандидатов в экзопланеты, 161 из которых уже подтвердила свой статус. За планетами-кандидатами наблюдают с помощью телескопа Кека на Гавайях и телескопа APF обсерватории Лик в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте arXiv.org.

Оказалось, что два субнептуна вращаются вокруг соседней яркой звезды HD 63935, возраст которой составляет почти 6,8 млрд лет. Звезда имеет радиус около 0,96 радиуса Солнца и массу около 0,93 массы Солнца. Ее яркость находится на уровне 0,8 солнечной светимости, а эффективная температура оценивается в 5534 К.

Исследователи выяснили, что планета HD 63935b имеет радиус примерно равен 2,99 радиусам Земли, а ее масса примерно в 10,8 раз больше массы Земли. Период вращения планеты вокруг HD 63935 составляет 9,06 дня, а ее средняя температура — 911 К. Ее двойник HD 63935c также имеет радиус примерно равен 2,9 радиусов Земли, но обладает большей массой. Ее период вращения — 21,4 дня, а температура — 684 К.

Астрономы утверждают, что такие планеты — очень перспективны для дальнейших исследований. Ученые предполагают, что со временем поймут, как развиваются подобные планетные системы с течением времени.

Напомним, ученый из шведского Королевского института технологий, физики космоса и плазмы Лоренцо Рота заметил на спутнике Юпитера водяной пар с помощью телескопа «Хаббл». Пара выходит на одном из полушарий.

Источник: arXiv.org