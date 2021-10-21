«Красный» Днепр выстроился в очереди на маршрутки и за вакциной

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Ракурс

Карантин в Днепре усилили из-за стремительного распространения коронавируса. Сейчас в городе действует «красная» зона, которая значительно увеличила количество карантинных ограничений.

Жители города, которые не вакцинировались ранее, спешат сделать прививки. У пунктов вакцинации образовались очереди, сообщает «Суспільне».

Утром 21 октября возле Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 8 собралось около полусотни человек. Чтобы сделать прививку, люди должны ждать несколько часов в очереди.

Медики уточнили, что количество желающих вакцинироваться резко возросло с 18 октября, когда регион оказался в «красной» зоне карантина.

Если в среднем у нас до этого было 400−500 человек в день, то с понедельника — более 1 тыс. 19 октября прививки получили 1 тыс. 400 человек. Это значительная нагрузка на медицинский персонал, — отметили медики.

С переходом Днепра в «красную» зону изменились правила перевозки в общественном транспорте. Теперь водители не берут стоячих пассажиров. Как результат — на остановках выстраиваются огромные очереди, сообщает Vgorode.

Днепряне жалуются, что при этом дополнительный транспорт на маршруты не пустили. Десятки людей не могут вовремя доехать до работы.

На вопросы горожан, почему работает так мало маршруток, глава профсоюза автоперевозчиков Михаил Тонконогий ответил, что попросту не хватает водителей и некого садить за руль.

«Ракурс» сообщал, что в Украине усилили карантин в транспорте. Путешествовать между городами на автобусе и на поезде теперь можно только с сертификатами о вакцинации или отрицательными тестами на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до поездки внутри страны.

Источник:«Суспільне», Vgorode