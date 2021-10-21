Карантин в транспорте усилили - какая ситуация на вокзалах, фото - Укрзализныця

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Карантин в транспорте в Украине усилили. Путешествовать между городами на автобусе и на поезде теперь можно только с сертификатами о вакцинации или отрицательными тестами на коронавирус.

При этом, ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до поездки внутри страны.

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале утром 21 октября было людно, пассажиры были преимущественно осведомлены о новации и имели, кроме билетов, необходимые документы. Впрочем, были и такие, кто сетовал на усиление карантина — это преимущественно невакцинированные граждане.

Контролировать перевозки пассажиров начала полиция, которая регулярно дежурит на вокзале, поэтому посадка пассажиров на поезда немного затянулась. Они показывают документы как в электронном, так и в бумажном виде.

При посадке на один из рейсов был пассажир, которому отказали в поездке, но он не скандалил — просто покинул очередь, сообщает «РБК-Украина».

В здании вокзала Киева организовали пункт экспресс-тестирования на COVID-19. Стоимость теста составляет 350 грн. В целом «Укрзализныця» разворачивает на нескольких вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

Вакцинированные пассажиры прямо на вокзале могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата, сообщили железнодорожники.

Пункты экспресс-тестирования будут на вокзалах в таких 10 городах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать экспресс-тест за 350 грн.

Пункты бесплатной вакцинации уже открыли на вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

В дальнейшем УЗ планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Напомним, что с 21 октября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине обновляются правила межрегиональных перевозок.

Пассажирам во время поездок в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидбезопасности нужно предъявлять COVID-сертификаты или отрицательный тест на коронавирус.

Межобластные перевозки будут разрешены только пассажирам, имеющим COVID-сертификат или отрицательный тест.

Новый правила не касаются пока проезда в общественном транспорте в городах и перевозок внутри одной области. Как и пассажиров в возрасте до 18 лет. Но для детей от 12 лет будут требовать соблюдать масочный режим. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении «Дія» и находится на этапе тестирования. Действовать такой документ будет 180 дней. Получить бумажную справку о перенесенной болезни пока нельзя.

Для поездок между областями цифровой сертификат в приложении «Дія» уже можно использовать. Для этого подойдет как «желтый» внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и «зеленый» внутренний COVID-сертификат (полный курс вакцинации).