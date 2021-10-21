Карантин у транспорті посилили - яка ситуація на вокзалах, фото - Укрзалізниця

https://racurs.ua/ua/n161920-karantyn-u-transporti-posylyly-yaka-sytuaciya-na-vokzalah-foto-video.html

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Карантин у транспорті в Україні посилили. Подорожувати між містами на автобусі і на поїзді відтепер можна тільки із сертифікатом про вакцинацію чи негативними тестами на коронавірус.

При цьому, ПЛР-тест повинен бути зроблений за 72 години до поїздки всередині країни.

У Києві на Центральному залізничному вокзалі уранці 21 жовтня було людно, пасажири були переважно обізнані про новацію і мали, крім квитків, необхідні документи. Утім, були й такі, хто нарікав на посилення карантину — це переважно невакциновані громадяни.

Контролювати перевезення пасажирів почала поліція, яка регулярно чергує на вокзалі, тому посадка пасажирів на потяги трохи затягнулася. Вони показують документи як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Був пасажир, якому відмовили в поїздці, не скандалив — просто покинув чергу, повідомляє «РБК-Україна».

У приміщенні вокзалу Києва організували пункт експрес-тестувань на COVID-19. Вартість тесту складає 350 гривень. Загалом «Укрзалізниця» розгортає на кількох вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.

Невакциновані пасажири прямо на вокзалі можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду в разі негативного результату, повідомили залізничники.

Пункти експрес-тестування на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити експрес-тест за 350 грн.

Пункти безкоштовної вакцинації відкрили на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

Надалі УЗ планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Нагадаємо, що з 21 жовтня через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оновлюються правила міжрегіональних перевезень.

Пасажирам під час поїздок у регіонах із «жовтим», «помаранчевим» чи «червоним» рівнем епіднебезпеки потрібно пред’являти COVID-сертифікати або негативний тест на коронавірус.

Міжобласні перевезення будуть дозволені лише тим пасажирам, які мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест.

Громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуються. Як і пасажирів віком до 18 років. Але для дітей від 12 років вимагатимуть дотримання маскового режиму. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

COVID-сертифікат на підставі одужання передбачений у додатку «Дія» та перебуває на етапі тестування. Діяти такий документ буде 180 днів. Отримати паперову довідку про перенесену хворобу поки не можна.

Для поїздок між областями цифровий сертифікат у додатку «Дія» вже можна використовувати. Для цього підійде як «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і «зелений» внутрішній COVID-сертифікат (повний курс вакцинації).