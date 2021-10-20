Перевезення. Фото: УЗ

https://racurs.ua/ua/n161872-covid-sertyfikaty-v-transporti-scho-potribno-znaty.html

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COVID-сертифікати про щеплення стануть обов’язковими для проїзду в транспорті вже відзавтра, з 21 жовтня.

Нові правила перевезень запровадили у зв’язку з погіршенням епідситуації в країні. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ)пояснили, як працюватимуть перевізники та які є обмеження.

Уже від завтра громадяни зможуть користуватися маршрутками/літаками/поїздами лише за умови наявности:

сертифіката про повний курс вакцинації (міжнародного/внутрішнього/іноземного);

довідки, яка засвідчує отримання першої дози вакцини;

негативного ПЛР-тесту, який підтверджуватиме, що людина не інфікована коронавірусною хворобою;

експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, яким не більше 72 годин.

Ці нововведення стосуватимуться лише транспортування між регіонами. Щодо міського транспорту, то там діятиме масковий режим та соціальна дистанція. Для дітей від 12 до 18 років обов’язковим буде лише носіння маски під час перебування в транспорті.

Водії перевірятимуть документи у всіх пасажирів, старших за 18 років. Зробити це можна з допомогою додатка «Дія». Саме таким чином сертифікати буде перевіряти й поліція. У правоохоронців буде можливість сканувати й паперовий варіант.

Окрема увага буде приділятися паперовим свідоцтвам про вакцинацію. Там обов’язково повинні бути реквізити — інформація про вид вакцинації, кількості доз, підпис лікаря та печатка лікувального закладу, що провів вакцинацію.

Для поїздки в потягах не можна використовувати інформацію про проведення вакцинації у HELSI. Для перевірки підходить лише сертифікат про вакцинацію, згенерований у застосунку «Дія», або паперовий. Також для посадки можна використовувати міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат або іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Сертифікат можна демонструвати мовою оригіналу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні за минулу добу, 19 жовтня, інфікував 18 тис. 912 українців, з них 1 тис. 447 дітей та 435 медпрацівників.