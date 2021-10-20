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Ракурс
Коронавірус в Україні вбив майже 500 людей за добу. Фото: Телеграм

Коронавірус в Україні вбив майже 500 людей за добу

20 жов 2021, 08:25
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 19 жовтня, інфікував 18 тис. 912 українців, з них 1 тис. 447 дітей та 435 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 495 людей, ще 5 тис. 468 осіб потрапили в лікарні. Одужали від коронавірусу 7 тис. 605 українців. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 тис. 606), Дніпропетровській (1 тис. 253), Харківській (1 тис. 242), Запорізькій (1 тис. 225) і Донецькій (1 тис. 40) областях.


За минулу добу 226 тис. 587 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 142 тис. 141 людина, повністю імунізовані — 84 тис. 446 людей.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я показало шокуючі фото з лікарень, де лікують хворих на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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