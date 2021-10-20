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Ракурс
Коронавирус в Украине убил почти 500 человек за сутки. Фото: Телеграм

Коронавирус в Украине убил почти 500 человек за сутки

20 окт 2021, 08:25
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 19 октября, инфицировал 18 тыс. 912 украинцев, из них 1 тыс. 447 детей и 435 медработников.

От осложнений болезни умерли 495 украинцев, еще 5 тыс. 468 человек попали в больницы. Выздоровели от коронавируса 7 тыс. 605 украинцев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 606), Днепропетровской (1 тыс. 253), Харьковской (1 тыс. 242), Запорожской (1 тыс. 225) и Донецкой (1 тыс. 40) областях.


За минувшие сутки 226 тыс. 587 человек вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 142 тыс. 141 украинцев, полностью иммунизированы — 84 тыс. 446 человек.

Напомним, Минздрав показал шокирующие фото из больниц, где лечат больных коронавирусом.

Источник: Ракурс


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