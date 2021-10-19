Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161847-reanimacii-zabity-neprivitymi-pugauschee-video-pokazali-vrachi.html

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Коронавирус в Украине достигает своего пика — реанимации уже заполнены рекордным количеством больных пациентов.

Среди них — ни одного вакцинированного. Об этом рассказал врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук на своей странице в Facebook.

По словам медика, сейчас в критическом состоянии находятся 50 пациентов, их доставили в реанимацию. Среди них нет вакцинированных от инфекции.

Нет вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в COVID-стационаре. Более того, большая семья 40-летней женщины — матери троих детей, которую наши врачи достают с того света — против вакцинации. Дома у них — еще трое детей с коронавирусом. Ее младшему ребенку — всего год. Удастся ли спасти маму — мы не знаем. Но совершенно очевидно: этот бой был бы значительно легче, будь она привита, — рассказал врач.



Всего в реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова сейчас более сотни пациентов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав показал шокирующие фото из больниц, где лечат больных коронавирусом.