Антарктида также страдает от загрязнения, фото: Национальный антарктический научный центр

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Антарктида является фактически необитаемым и самым чистым регионом планеты, однако некоторые глобальные химические загрязняющие вещества антропогенного происхождения уже имеют заметное влияние и на этом континенте.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре, представляя результаты проведенного в 2019—2020 годах на украинской станции «Академик Вернадский» вместе с учеными из ЕС исследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что анализы на содержание загрязняющих веществ проводились в пробах морских существ различных трофических уровней (мест в цепи питания):

водорослей-макрофитов;

морских звезд;

морских ежей;

рыб;

тюлень-крабоед;

пингвинов.

Всего были отобраны 14 проб.

Были выявлены следующие загрязняющие вещества:

ртуть — токсические концентрации в большинстве проб (8 из 14). Превышенные концентрации зафиксированы даже в пробе плаценты тюленя Уэдделла и яйцах пингвинов Адели. Скорее всего, в Антарктиду ртуть попадает преимущественно с переносом атмосферных масс и выпадает с осадками;

новые фосфороорганические огнеупорные вещества и пластификаторы (наибольшее количество соответствующих веществ зафиксировали в пробе тканей рыбы нототении);

диоксины и связанные с ними вещества — найдены в безвредных для здоровья человека или природы концентрация (больше всего в морской звезде — 24 из 29 веществ);

антипирены (полиброминированые дифенил эфиры) — были определены во всех пробах. Такие вещества добавляются к определенным промышленным товарам, чтобы снизить риск их возгорания. Их общие концентрации превышали экологические стандарты в пробах морской звезды и морского ежа;

33 загрязнителя особого беспокойства — новый тип загрязняющих веществ, которые могут иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, но пока не регулируются никаким законодательством.