Ртуть, трамадол и кофеин — полярники назвали крупнейших загрязнителей Антарктидыhttps://racurs.ua/n161846-rtut-tramadol-i-kofein-polyarniki-nazvali-krupneyshih-zagryazniteley-antarktidy.htmlРакурс
Антарктида является фактически необитаемым и самым чистым регионом планеты, однако некоторые глобальные химические загрязняющие вещества антропогенного происхождения уже имеют заметное влияние и на этом континенте.
Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре, представляя результаты проведенного в 2019—2020 годах на украинской станции «Академик Вернадский» вместе с учеными из ЕС исследования, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что анализы на содержание загрязняющих веществ проводились в пробах морских существ различных трофических уровней (мест в цепи питания):
- водорослей-макрофитов;
- морских звезд;
- морских ежей;
- рыб;
- тюлень-крабоед;
- пингвинов.
Всего были отобраны 14 проб.
Были выявлены следующие загрязняющие вещества:
- ртуть — токсические концентрации в большинстве проб (8 из 14). Превышенные концентрации зафиксированы даже в пробе плаценты тюленя Уэдделла и яйцах пингвинов Адели. Скорее всего, в Антарктиду ртуть попадает преимущественно с переносом атмосферных масс и выпадает с осадками;
- новые фосфороорганические огнеупорные вещества и пластификаторы (наибольшее количество соответствующих веществ зафиксировали в пробе тканей рыбы нототении);
- диоксины и связанные с ними вещества — найдены в безвредных для здоровья человека или природы концентрация (больше всего в морской звезде — 24 из 29 веществ);
- антипирены (полиброминированые дифенил эфиры) — были определены во всех пробах. Такие вещества добавляются к определенным промышленным товарам, чтобы снизить риск их возгорания. Их общие концентрации превышали экологические стандарты в пробах морской звезды и морского ежа;
- 33 загрязнителя особого беспокойства — новый тип загрязняющих веществ, которые могут иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, но пока не регулируются никаким законодательством.
Скрининг на присутствие более 65 тыс. подозрительных веществ показал наличие в пробах дополнительных 56 веществ, на которые надо обратить внимание, — отмечают в Национальном антарктическом научном центре.