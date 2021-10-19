Стекло для смартфона с «регенерацией» придумали ученые

Стекло. Фото: istock

https://racurs.ua/n161845-steklo-dlya-smartfona-s-regeneraciey-pridumali-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать ученым — они разработали уникальный материал, который позволит уберечь смартфон от поломки после падения.

Исследователи из Университета Конкордия (Канада) совместно с коллегами из Южной Кореи создали стекло, которое может само «залечивать» трещины и сколы. Об этом сообщает Naked science.

Одной из основных трудностей в проектах такого типа является поддержание баланса между механическими и самовосстанавливающимися свойствами. Поэтому исследователи уделили особое внимание условиям, при которых повреждения на стекле будут самостоятельно исчезать.

Наша цель состоит в том, чтобы сохранить прочность сети, обеспечивающей функционирование экрана, добавив при этом динамическую способность к самовосстановлению трещин и царапин. Поэтому мы стремимся добиться полного «заживления» таких повреждений только при комнатной температуре. Именно это отличает наше исследование от других, — рассказывают ученые.

Команда исследователей создала самовосстанавливающиеся полимеры, которые можно использовать при сборке смартфонов. Они могут восстанавливаться при комнатной температуре, за счет чего экономят время и деньги потребителей, а также помогают дольше использовать гаджеты и снижать нагрузку на окружающую среду.

Напомним, ранее мы сообщали, что смартфон со встроенным дроном запатентовала китайская компания Vivo. Дрон можно достать из отсека на верхнем торце, запустить в воздух и снять благодаря этому селфи, оставляя руки свободными, или же обычную фотографию, но с необычного ракурса.

Источник: Naked science