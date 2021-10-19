Погода в Европе снизила цены на газ. Фото: istock

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Цены на газ в Европе упали из-за чрезвычайно теплой погоды в начале отопительного сезона.

Это немного ослабит энергетический кризис в регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

Погодные условия в ноябре смягчат влияние низкого уровня запасов газа в европейских ПХГ на рост цен. Согласно прогнозу The Weather Co., температура на северо-западе Европы в четверг будет гораздо выше сезонные нормы и продержится до конца месяца на высоком уровне.

По данным National Grid, только в Великобритании прогнозируемый спрос на газ упал ниже среднего за последние пять лет. В то же время ветер обеспечивает почти треть выработки электроэнергии в стране, а доля газа составляет 39%.

Цены на газ на главном европейском хабе TTF упали 18 октября до 85,7 евро за МВт-ч или 1 тыс. 51 долл. за тысячу кубометров. Впоследствии они несколько выросли, однако держатся в среднем на уровне 91 евро за МВт-ч (1 тыс. 116,27 долл. за тысячу кубометров).

Аналитики заявляют, что начиная с ноября, с каждым месяцем, который будет теплее, чем обычно, баланс газа в мире незначительно стабилизироваться, помогая ослабить рост цен как на газ, так и на нефть.

Напомним, ранее мы сообщали, что газовая война РФ против Украины и Европы продолжается — «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину. Аукцион на дополнительные поставки не состоялся.

Источник: Bloomberg