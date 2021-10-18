Газпром. Фото: УП

https://racurs.ua/n161772-rf-otkazalas-kachat-bolshe-gaza-cherez-ukrainu-evropa-nachala-otbor-iz-hranilisch.html

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Газовая война РФ против Украины и Европы продолжается — «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для прокачки газа через Украину.

Аукцион на дополнительные поставки не состоялся. Об этом стало известно из данных торговой платформы RBP.

Украина предлагала забронировать на ноябрь «твердые» поставки 9,8 млн кубометров в сутки, но «Газпром» сохранить объем, рассчитываемый из параметра 40 млрд кубометров в год, как и прописано в контракте.

При этом в реальности ежесуточный объем прокачки в октябре меньше, чем следует из контракта — через украинскую газотранспортную систему проходит не 109 млн кубометров, а 85−89 млн кубометров.

С начала года «Газпром» регулярно приобретал дополнительные гарантированные мощности, однако отказывался от покупки негарантированных. В сентябре компания не стала покупать даже гарантированные, что спровоцировало резкий рост цен на спотовых площадках.

Европейские и украинские политики полагают, что «Газпром» искусственно создает дефицит газа на рынке, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Отметим, что в этом сезоне запасы находятся на исторически минимальном уровне. В Европе были ожидания, что закачка в ПХГ продлится дольше, так как надо нарастить побольше резервов. Низкий уровень запасов хранилищ Европы влияет на рост цен. Цена на газ на хабе TTF в Нидерландах с поставкой 18 октября составляет 1 тыс. 81 дол. за тысячу кубометров.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа».