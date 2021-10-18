Газпром. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161772-rf-vidmovylasya-kachaty-bilshe-gazu-cherez-ukrayinu-ievropa-pochala-vidbir-zi-shovysch.html

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Газова війна РФ проти України та Європи триває — «Газпром» не став бронювати додаткові потужності для прокачування газу через Україну.

Аукціон на додаткові поставки не відбувся. Про це стало відомо з даних торгової платформи RBP.

Україна пропонувала забронювати на листопад «тверді» поставки 9,8 млн кубометрів на добу, але «Газпром» вирішив зберегти обсяг, що розраховується з параметра 40 млрд кубометрів на рік, як і прописано в контракті.

Водночас в реальності щодобовий обсяг прокачування в жовтні менший, ніж випливає з контракту — через українську газотранспортну систему проходить не 109 млн кубометрів, а 85−89 млн кубометрів.

З початку року «Газпром» регулярно набував додаткові гарантовані потужності, проте відмовлявся від покупки негарантованих. У вересні компанія не стала купувати навіть гарантовані, що спровокувало різке зростання цін на спотових майданчиках.

Європейські та українські політики вважають, що «Газпром» штучно створює дефіцит газу на ринку, щоби прискорити введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2».

Зазначимо, що в цьому сезоні запаси знаходяться на історично мінімальному рівні. У Європі були очікування, що закачування в ПСГ триватиме довше, бо треба наростити побільше резервів. Низький рівень запасів сховищ Європи впливає на зростання цін. Ціна на газ на хабі TTF в Нідерландах із поставкою 18 жовтня складає 1 тис. 81 дол. за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Газпром» відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну і викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа».