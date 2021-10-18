Від коронавірусу помер колишній держсекретар США

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Ракурс

Колишній держсекретар США Колін Пауелл помер у віці 84 років від ускладнень коронавірусу.

Про смерть політика та генерала повідомило 18 жовтня агентство Reuters.

Пауелл обіймав посаду держсекретаря США в період першого терміну президентства Джорджа Буша молодшого (2001−2005).

Він запам’ятався своєю промовою в ООН, де з колбою в руках доводив, що Ірак за Саддама Хусейна розробляє біологічну зброю (що потім стало одним з обгрунтувань вторгнення американців до Іраку).

Пауелл став першим темношкірим очільником зовнішньополітичного відомства США.

У 1989—1993 роках він очолював Об'єднаний комітет начальників штабів.

Колін Пауелл народився 5 квітня 1937 року в Нью-Йорку в родині іммігрантів з Ямайки. Закінчив Сіті-коледж в Нью-Йорку, де отримав ступінь бакалавра геології. У 21 рік почав армійську кар'єру в Форт-Беннінг (одна з найбільших військових баз на території США).

Пауелл — ветеран війни у В'єтнамі, у 1987—1989 роках — радник з питань національної безпеки в адміністрації президента Рональда Рейгана. У 1991 році брав участь у війні в Перській затоці.