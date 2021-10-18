Володимир Омелян прокоментував перемогу у ВАКС. Фото: mind.ua

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Володимир Омелян, екс-міністр інфраструктури, заявив, що у червні 2020 року представники Офісу президента запропонували йому високу посаду.

В обмін на крісло та високу зарплатню чиновник повинен був перестати критикувати главу держави Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це Омелян 18 жовтня повідомив на власній сторінці в Facebook.

Єдина вимога — припинити критикувати Зеленського і Єрмака. В протилежному випадку — у мене «будуть проблеми». Я відмовився, бо спільні з Лещенком у мене лише зріст і поганий зір, — йдеться в повідомленні.

Потім Омелян вступив до партії «Європейська солідарність», а згодом до нього прийшли співробітники ДБР, які здійснили обшук. Згодом Антикорупційне бюро вручило Омеляну підозру за те, що в нього нібито «виник злочинний намір знизити портові тарифи і збори на 20%, я закрився в кабінеті і підписав відповідний наказ». Омелян зазначає, що зниження цих тарифів забезпечило державі прибуток у понад 260 млн дол., а ріст морської галузі склав 20%.

Фактично, якби суд засудив мене за це, то кожен наступний, хто захоче знизити податки чи тарифи, підняти пенсії або зарплати — автоматично йде у в’язницю за «збитки» державі! — наголосив Омелян.



Екс-міністр додав, що є українські морські порти в Чорному морі конкурують насамперед з румунськими і російськими, а через високі портові збори вантажопотік йде в сусідні держави, а не в Україну.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна від обвинувачення у незаконних діях, які призвели до недоотримання держбюджетом понад 30 млн грн. ВАКС вирішив, що у діях екс-міністра відсутній склад кримінального правопорушення.