Справа Омеляна - ВАКС виправдав екс-міністра

https://racurs.ua/ua/n161742-sprava-omelyana-antykorupciynyy-sud-vypravdav-eks-ministra.html

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Володимира Омеляна виправдали у справі про зниження портових зборів. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виправдав колишнього міністра інфраструктури від обвинувачення у незаконних діях, які призвели до недоотримання держбюджетом понад 30 млн грн.

Суд вирішив, що у діях екс-міністра відсутній склад кримінального правопорушення, повідомляється у трансляції ВАКС.

У листопаді 2020 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти колишнього міністра інфраструктури щодо дій, які призвели до недоотримання держбюджетом 30,5 млн грн.

Йшлося про ч. 2 ст. 211 ККУ (видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах).

За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр.

У підсумку рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети, — заявили у САП.

У червні 2020 року детективи НАБУ повідомили Омеляну про підозру у справі про недоотримання в бюджет 30,5 млн грн через «незаконні дії» екс-посадовця.

У серпні НАБУ завершило розслідування і відкрило матеріали слідства для ознайомлення. Сам Омелян, коментуючи раніше справу, заявив, що знизив на 20% портові збори для збільшення товарного вантажопотоку, завдяки чому морська галузь продемонструвала ріст.

Омелян очолював Міністерство інфраструктури в уряді Володимира Гройсмана у 2016−2019 роках.

САП оскаржить виправдувальний вирок колишньому міністру інфраструктури.