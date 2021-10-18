Дело Омеляна - Антикоррупционный суд оправдал экс-министра

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Владимира Омеляна оправдали по делу о снижении портовых сборов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал бывшего министра инфраструктуры от обвинения в незаконных действиях, которые привели к недополучению госбюджетом более 30 млн грн.

Суд решил, что в действиях экс-министра отсутствует состав уголовного преступления, сообщается в трансляции ВАКС.

В ноябре 2020 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт против бывшего министра инфраструктуры относительно действий, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн.

Речь шла о ч. 2 ст. 211 УК (издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах).

По данным следствия, в декабря 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме сбора для маяков) на 20%. В то же время, один из этих сборов — административный — является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

В итоге решение Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: вместо ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбою и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели, — заявили в САП.

В июне 2020 года детективы НАБУ сообщили Омеляну о подозрении в деле о недополучения в бюджет 30,5 млн грн из-за «незаконных действий» экс-чиновника.

В августе НАБУ завершило расследование и открыло материалы следствия для ознакомления. Сам Омельян, комментируя ранее дело, заявил, что снизил на 20% портовые сборы для увеличения товарного грузопотока, благодаря чему морская отрасль продемонстрировала рост.

Омельян возглавлял Министерство инфраструктуры в правительстве Владимира Гройсмана в 2016—2019 годах.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует приговор, которым был оправдан бывший министр инфраструктуры.