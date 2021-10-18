Стрелявший в школе ученик поставил детей к стене – новый «шутинг» в России. Фото: 59.ru

https://racurs.ua/n161741-strelyavshiy-v-shkole-uchenik-postavil-detey-k-stene-novyy-shuting-v-rossii.html

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Стрельба в школе снова произошла в России. Ученик в поселке Сарс Пермского края перед тем как открыть стрельбу, поставил детей к стене.

Шестиклассник забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком «Всем стоять!» произвел два выстрела — в потолок и дверь. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно об одном пострадавшем — ученику осколком стекла порезало ногу. Родители школьников рассказали, что ногу повредил один из учеников младших классов. Больше пострадавших нет.

Сейчас все школьники эвакуированы, их отправили домой. Ученик открыл огонь из украденного у отца охотничьего карабина «Сайга».

Он признался, что хотел расправиться с девочкой, которая его обижала. Выяснилось, что подросток находился в предистеричном состоянии. Также в своем поступке он обвинил отца, который издевался над его матерью.

Во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредить его удалось директору школы, которая вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе. Подросток не будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку еще не достиг 16-летного возраста.

Напомним, ранее стрельба в Пермском университете произошла в понедельник, 20 сентября. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров, который убил восьмерых человек, умер в больнице во время операции. Изначально сообщалось, что преступник был ликвидирован при задержании, однако стало известно, что подозреваемый выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.