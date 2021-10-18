Дмитрий Разумков. Фото: ВРУ

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Дмитрий Разумков, бывший председатель Верховной Рады, отреагировал на слухи о своем политическом союзе с другими политиками.

Экс-спикер отметил, что не рассматривает возможность объединения с премьер-министром времен Порошенко Владимиром Гройсманом, мэром Киева Виталием Кличко или экс-главой МВД Арсеном Аваковым. Об этом Разумков заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича… каждый идет своим путем. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня — с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно, — подчеркнул он.

Напомним, что Разумков после отставки официально подтвердил, что будет вести собственную политическую игру. Между тем руководитель фракции партии «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк не исключил политического сотрудничества с Дмитрием Разумковым. В эфире «Хард з Влащенко» нардеп отметил, что с экс-спикером парламента у него замечательные и дружеские отношения независимо от должностей.