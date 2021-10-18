Шесть «желтых» регионов — Минздрав обновил карту карантина в Украинеhttps://racurs.ua/n161739-shest-jeltyh-regionov-minzdrav-obnovil-kartu-karantina-v-ukraine.htmlРакурс
Карантин в Украине усилили в пяти регионах — они оказались в «красной» зоне эпидемиологической опасности.
Еще шесть областей остаются «желтыми». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В «красную» зону карантина попали такие регионы:
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Запорожская область;
- Одесская область;
- Херсонская область.
В «желтой» зоне остаются Винницкая область, Закарпатская область, Полтавская область, Кировоградская область, Ровенская область, Тернопольская область.
Показатели госпитализаций превышены в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. В этих регионах могут ужесточить карантин.
Напомним, ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки, 17 октября, еще 9 тыс. 524 украинца подхватили инфекцию, среди них 790 детей и 122 медработника.