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Ракурс
Карантин в Украине. Карта: Минздрав

Шесть «желтых» регионов — Минздрав обновил карту карантина в Украине

18 окт 2021, 10:17
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Карантин в Украине усилили в пяти регионах — они оказались в «красной» зоне эпидемиологической опасности.

Еще шесть областей остаются «желтыми». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В «красную» зону карантина попали такие регионы:

  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область;
  • Одесская область;
  • Херсонская область.

В «желтой» зоне остаются Винницкая область, Закарпатская область, Полтавская область, Кировоградская область, Ровенская область, Тернопольская область.


Карантин в Украине. Инфографика: МинздравПоказатели госпитализаций превышены в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. В этих регионах могут ужесточить карантин.

Напомним, ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки, 17 октября, еще 9 тыс. 524 украинца подхватили инфекцию, среди них 790 детей и 122 медработника.

Источник: Ракурс


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