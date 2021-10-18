Карантин в Украине. Карта: Минздрав

https://racurs.ua/n161739-shest-jeltyh-regionov-minzdrav-obnovil-kartu-karantina-v-ukraine.html

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Карантин в Украине усилили в пяти регионах — они оказались в «красной» зоне эпидемиологической опасности.

Еще шесть областей остаются «желтыми». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В «красную» зону карантина попали такие регионы:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Одесская область;

Херсонская область.

В «желтой» зоне остаются Винницкая область, Закарпатская область, Полтавская область, Кировоградская область, Ровенская область, Тернопольская область.

Показатели госпитализаций превышены в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. В этих регионах могут ужесточить карантин.

Напомним, ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки, 17 октября, еще 9 тыс. 524 украинца подхватили инфекцию, среди них 790 детей и 122 медработника.