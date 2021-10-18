Карантин в Україні. Фото: istock

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Карантин в Україні посилили в п’яти регіонах — вони опинилися в «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки.

Ще шість областей залишаються «жовтими». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

«Червону» зону карантину запровадили в таких регіонах:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Одеська область;

Херсонська область.

У «жовтій» зоні залишаються Вінницька область, Закарпатська область, Полтавська область, Кіровоградська область, Рівненська область, Тернопільська область.

Показники госпіталізацій перевищені у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. У цих регіонах можуть посилити карантинні обмеження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за минулу добу, 17 жовтня, ще 9 тис. 524 українці підхопили інфекцію, серед них 790 дітей та 122 медпрацівники.