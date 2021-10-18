Шість «жовтих» регіонів — МОЗ оновило карту карантину в Україніhttps://racurs.ua/ua/n161739-shist-jovtyh-regioniv-moz-onovylo-kartu-karantynu-v-ukrayini.htmlРакурс
Карантин в Україні посилили в п’яти регіонах — вони опинилися в «червоній» зоні епідеміологічної небезпеки.
Ще шість областей залишаються «жовтими». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
«Червону» зону карантину запровадили в таких регіонах:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Запорізька область;
- Одеська область;
- Херсонська область.
У «жовтій» зоні залишаються Вінницька область, Закарпатська область, Полтавська область, Кіровоградська область, Рівненська область, Тернопільська область.
Показники госпіталізацій перевищені у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. У цих регіонах можуть посилити карантинні обмеження.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за минулу добу, 17 жовтня, ще 9 тис. 524 українці підхопили інфекцію, серед них 790 дітей та 122 медпрацівники.