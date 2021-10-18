«Червона» зона карантину з 18 жовтня діє в п’яти областях – що заборонено. Фото: Слово і діло

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Карантин в Україні з понеділка, 18 жовтня, посилили відразу в чотирьох регіонах. Йдеться про Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпровську області, які перейшли в «червону» зону.

Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Першою у «червоній» зоні опинилася Херсонська область — там нові обмеження почали діяти ще з 15 жовтня.

Наразі Львівщина офіційно належить до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча в місцевій ОДА заявили, що найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

У «червоній» зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Також не можна проводити масові заходи. Обмеження не поширюється на заклади, де 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Навчальні заклади, де вакциновано менше 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі та мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків та 1−4 класів.

Крім того, з 21 жовтня жителі «червоної» зони не можуть їздити автобусами, поїздами та літати до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID-19.

Нагадаємо, карантин в Україні посилили через швидке поширення коронавірусу та відсутність щеплення у багатьох українців. За дотриманням карантинних норм слідкуватимуть спеціально створені мобільні бригади. У Міністерстві охорони здоров’я анонсували нові рейди та перевірки.