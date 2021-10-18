«Красная» зона карантина с 18 октября действует в пяти областях – что запрещено. Фото: Слово и дело

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Карантин в Украине с понедельника, 18 октября, усилили сразу в четырех регионах. Речь идет о Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областях, которые перешли в «красную» зону.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Первой в «красной» зоне оказалась Херсонская область — там новые ограничения начали действовать еще с 15 октября.

Сейчас Львовская область официально относится к «оранжевой» карантинной зоне. Хотя в местной ОГА заявили, что в ближайшее время области «светит» строжайшая «красная» зона эпидопасности.

В «красной» зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Также нельзя проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Учебные заведения, где вакцинированы меньше 100% персонала, не могут работать в очном формате и должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1−4 классов.

Кроме того, с 21 октября жители «красной» зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19.

Напомним, карантин в Украине усилили из-за быстрого распространения коронавируса и отсутствия прививок у многих украинцев. За соблюдением карантинных норм будут следить специально созданные мобильные бригады. В Министерстве здравоохранения анонсировали новые рейды и проверки.