Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n161734-koronavirus-za-dobu-infikuvav-ponad-9-tys-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 17 жовтня, ще 9 тис. 524 українці підхопили інфекцію, серед них 790 дітей та 122 медпрацівники.

Від ускладнень хвороби померли 177 людей, ще 3 тис. 127 осіб потрапили в лікарні. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Одужала від коронавірусу 3 тис. 421 людина, медики зробили 49 тис. 449 тестів (зокрема методом ПЛР — 23 тис. 992, методом ІФА — 2 тис. 946).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 644 тис. 694 особи;

одужало — 2 млн 329 тис. 418 осіб;

летальних випадків — 60 тис. 810;

проведено ПЛР-тестувань — 13 млн 581 тис. 768.

Найбільше хворих за останню добу виявили в Одеській (1 тис. 367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703) і Львівській (546) областях.

Нагадаємо, американські вчені повідомили, що ризик смерті у невакцинованих людей виявився більше ніж в 11 разів вищим, ніж у тих, хто зробив щеплення.