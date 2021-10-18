Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n161734-koronavirus-za-sutki-inficiroval-bolshe-9-tys-ukraincev-infografika.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 17 октября, еще 9 тыс. 524 украинцы подхватили инфекцию, среди них 790 детей и 122 медработника.

От осложнений болезни умерли 177 человек, еще 3 тыс. 127 украинцев попали в больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Выздоровел от коронавируса 3 тыс. 421 человек, медики сделали 49 тыс. 449 тестов (в частности методом ПЦР — 23 тыс. 992, методом ИФА — 2 тыс. 946).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 644 тыс. 694 человека;

выздоровело — 2 млн 329 тыс. 418 человек;

летальных случаев — 60 тыс. 810;

проведено ПЦР-тестов — 13 млн 581 тыс. 768.

Больше всего больных за последние сутки обнаружили в Одесской (1 тыс. 367), Харьковской (823), Днепропетровской (782), Житомирской (703) и Львовской (546) областях.

Напомним, американские ученые сообщили, что риск летального исхода у невакцинированных людей оказался более чем в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку.