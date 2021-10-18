Землетрус сколихнув Закарпаття – подробиці. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n161738-zemletrus-skolyhnuv-zakarpattya-podrobyci-karta.html

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Землетрус в Закарпатській області зафіксували 18 жовтня в 2.20. У селі Бадалово Берегівського району магнітуда підземних поштовхів склала 2,5 за шкалою Ріхтера.

Землетрус зафіксували на глибині 1,4 км. Інформація з населених пунктів не надходила, повідомили в департаменті цивільного захисту регіону.

Координати епіцентру — широта 48,11 градуса, довгота 22,62 градуса. За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Нагадаємо, раніше землетрус в Івано-Франківській області зафіксували вранці 12 жовтня. Магнітуда підземних поштовхів становила 2,3 за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в Богородчанському районі та залягав на глибині 5 км.