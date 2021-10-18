Донбас без спостереження Європи - що відбувається із місією ОБСЄ, фото - АР

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Спостерігачі Організації безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликали усунути перешкоди для роботи місії на окупованому Донбасі.

Проросійські демонстранти у ці дні блокують готель в Донецьку, де проживають спостерігачі ОБСЄ.

Відтак прес-служба СММ ОБСЄ повідомила «Суспільному», що місія не змогла відправити патруль вздовж лінії розмежування. Утім, представники ОБСЄ розповіли, що готові продовжити патрулювання на окупованій території Луганської області.

Раніше очільник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік повідомляв про призупинення моніторингу ситуації на Донбасі з міркувань безпеки.

Терористи вимагають звільнити Андрія Косяка — бойовика, якого схопили сили ООС. В ЛДНР вважають, що ЗСУ полонили спостерігача місії, хоча у Косяка була зброя і компрометуючі його відео на телефоні.

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив «Суспільному», що рішення щодо продовження роботи місії на Донбасі оголосять 18 жовтня. Місія продовжує патрулювання на окупованій території Луганської області.

СММ ОБСЄ констатувала загрозу своїм патрулям. Дві доби їх бази в Донецьку і Горлівці були блоковані. Вчора спробували виїжджати, не пустили. Українська делегація розглядає ці дії, як системний підрив повноваженні місії. У сукупності з непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу Донецьк і Гуково, дані дії РФ ми розцінюємо, як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі, — повідомив Арестович.

Джерело: «Суспільне»