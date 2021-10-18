Донбасс без наблюдения Европы - что происходит с миссией ОБСЕ

https://racurs.ua/n161737-donbass-bez-nabludeniya-evropy-chto-proishodit-s-missiey-obse.html

Ракурс

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали устранить препятствия для работы миссии на оккупированном Донбассе.

Пророссийские демонстранты в эти дни блокируют отель в Донецке, где проживают наблюдатели ОБСЕ.

Поэтому пресс-служба СММ ОБСЕ сообщила «Суспільному», что миссия не смогла отправить патруль вдоль линии разграничения. Впрочем, представители ОБСЕ рассказали, что готовы продолжить патрулирование на оккупированной территории Луганской области.

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик сообщал о приостановлении мониторинга ситуации на Донбассе по соображениям безопасности.

Террористы требуют освободить Андрея Косяка — боевика, которого схватили силы ООС. В ЛДНР считают, что ВСУ пленили наблюдателя миссии, хотя у Косяка было оружие и компрометирующие его видео на телефоне.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил «Суспільному», что решение о продлении работы миссии на Донбассе объявят 18 октября. Миссия продолжает патрулирование на оккупированной территории Луганской области.

СММ ОБСЕ констатировала угрозу своим патрулям. Двое суток их базы в Донецке и Горловке были блокированы. Вчера попытались выезжать, не пустили. Украинская делегация рассматривает эти действия, как системный подрыв полномочий миссии. В совокупности с непродлении мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково, данные действия РФ мы расцениваем, как последовательную и сознательную политику, направленную на вытеснение ОБСЕ из оккупированных территорий, что является грубым подрывом системы безопасности в Европе, — сообщил Арестович.

Источник: «Суспільне»