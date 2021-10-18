Когда закончится пандемия коронавируса – ВОЗ обновила прогноз

https://racurs.ua/n161736-kogda-zakonchitsya-pandemiya-koronavirusa-voz-obnovila-prognoz.html

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Пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, однако это не означает, что COVID-19 полностью исчезнет.

Коронавирус продолжит существовать, создавая новые штаммы. Такой прогноз озвучил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, защититься от коронавируса помогают вакцины. В каждой стране система здравоохранения должна играть первостепенную роль, чтобы пандемия не повторилась.

Представитель ВОЗ пояснил, что сейчас миру необходимо, чтобы 80−85% его населения было вакцинировано от COVID-19.

В 35 из 53 стран Европейского региона ВОЗ наблюдается плато по вакцинации, то есть количество вакцинированных людей больше не растет, — отметил Клюге.

Он добавил, что эксперты провели исследование, чтобы выяснить, какие категории населения не хотят вакцинироваться и почему.

Люди не обязательно категорически против вакцинации. Скорее, у людей есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. Например, раньше вакцина разрабатывалась годами, а эта вакцина была разработана очень быстро, действительно ли она безопасна? Да, вакцины прошли все процедуры проверок и они безопасны, — сказал представитель ВОЗ.

Напомним, американские ученые сообщили, что риск летального исхода у невакцинированных людей оказался более чем в 11 раз выше, чем у тех, кто сделал прививку.