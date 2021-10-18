С удовольствием обменяем Медведчука на настоящих героев - Зеленский, фото - Первый независимый

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность обмена с Россией главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

В эфире телеканала ICTV Зеленский на вопрос ведущего о том, поступали ли предложения от Москвы оставить Медведчука в покое, ответил, что «прямых вещей не было».

Он сообщил, что глава политсовета ОПЗЖ является гражданином Украины и к нему применяется украинское законодательство. При этом, по его словам, он бы с удовольствием воспользовался возможностью выдать политика, если бы у Медведчука было российское гражданство.

Президент добавил, что в таком случае даже намека со стороны Москвы о его наличии хватило бы, чтобы обменять политика на «настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине».

Напомним, что Медведчуку в Украине уже дважды объявляли подозрение в совершении преступления. Он с середины мая находится под домашним арестом. Эту меру пресечения продлили до 7 декабря в деле о закупке энергетического угля в террористических ДНР-ЛНР.

Медведчук в ответ на слова Зеленского об обмене рассказал, что заявление Зеленского об «обмене» в Россию его не интересует, потому что «у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского».