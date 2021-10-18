Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Із задоволенням обміняємо Медведчука на справжніх героїв - Зеленський, фото - Перший незалежний

Із задоволенням обміняємо Медведчука на справжніх героїв — Зеленський (ВІДЕО)

18 жов 2021, 09:20
999

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість обміну з Росією глави політради партії «Опозиційна платформа — за життя» Віктора Медведчука.

В ефірі телеканалу ICTV Зеленський на запитання ведучого про те, чи надходили пропозиції від Москви залишити Медведчука в спокої, відповів, що «прямих речей не було».

Він повідомив, що глава політради ОПЗЖ є громадянином України і до нього застосовується українське законодавство. При цьому, за його словами, він би з задоволенням скористався можливістю видати політика, якби у Медведчука було російське громадянство.

Президент додав, що в такому випадку навіть натяку з боку Москви про його наявності вистачило б, щоб обміняти політика на «справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні».


Нагадаємо, що Медведчуку в Україні вже двічі оголошували підозру у вчиненні злочину. Він із середини травня перебуває під домашнім арештом. Цей запобіжний засіб продовжений до 7 грудня щодо провадження про закупівлю енергетичного вугілля в терористичних ДНР-ЛНР.

Медведчук у відповідь на слова Зеленського про обмін розповів, що заява Зеленського про «обмін» в Росію його не цікавить, бо «у нього немає ніякого іншого громадянства, крім українського».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів