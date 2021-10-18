Із задоволенням обміняємо Медведчука на справжніх героїв - Зеленський, фото - Перший незалежний

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Президент України Володимир Зеленський допустив можливість обміну з Росією глави політради партії «Опозиційна платформа — за життя» Віктора Медведчука.

В ефірі телеканалу ICTV Зеленський на запитання ведучого про те, чи надходили пропозиції від Москви залишити Медведчука в спокої, відповів, що «прямих речей не було».

Він повідомив, що глава політради ОПЗЖ є громадянином України і до нього застосовується українське законодавство. При цьому, за його словами, він би з задоволенням скористався можливістю видати політика, якби у Медведчука було російське громадянство.

Президент додав, що в такому випадку навіть натяку з боку Москви про його наявності вистачило б, щоб обміняти політика на «справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні».

Нагадаємо, що Медведчуку в Україні вже двічі оголошували підозру у вчиненні злочину. Він із середини травня перебуває під домашнім арештом. Цей запобіжний засіб продовжений до 7 грудня щодо провадження про закупівлю енергетичного вугілля в терористичних ДНР-ЛНР.

Медведчук у відповідь на слова Зеленського про обмін розповів, що заява Зеленського про «обмін» в Росію його не цікавить, бо «у нього немає ніякого іншого громадянства, крім українського».