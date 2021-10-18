Коли закінчиться пандемія коронавірусу – ВООЗ оновила прогноз

https://racurs.ua/ua/n161736-koly-zakinchytsya-pandemiya-koronavirusu-vooz-onovyla-prognoz.html

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Пандемія коронавірусу може закінчитися вже у 2022 році, однак це не означає, що COVID-19 повністю зникне.

Коронавірус продовжить існувати, створюючи нові штами. Такий прогноз озвучив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

За його словами захистися від коронавірусу допомагають вакцини. У кожній країні система охорони здоров’я має відігравати першочергову роль, щоб пандемія не повторилася.

Представник ВООЗ пояснив, що наразі світу необхідно, щоб 80−85% його населення було вакциновано від COVID-19.

У 35 з 53 країн, які входять до Європейського регіону ВООЗ, спостерігається плато по вакцинації, тобто кількість вакцинованих людей більше не росте, — зазначив Клюге.

Він додав, що експерти провели дослідження, щоб з’ясувати, які категорії населення не хочуть вакцинуватися і чому.

Люди не обов’язково категорично проти вакцинації. Швидше, у людей є питання, на які вони хочуть отримати відповіді. Наприклад, раніше вакцина розроблялася роками, а ця вакцина була розроблена дуже швидко, чи дійсно вона безпечна? Так, вакцини пройшли всі процедури перевірок і вони безпечні, — сказав представник ВООЗ.

Нагадаємо, американські вчені повідомили, що ризик смерті у невакцинованих людей виявився більше ніж в 11 разів вищим, ніж у тих, хто зробив щеплення.