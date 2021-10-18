Землетрясение всколыхнуло Закарпатье – подробности. Фото: УНН

https://racurs.ua/n161738-zemletryasenie-vskolyhnulo-zakarpate-podrobnosti-karta.html

Ракурс

Землетрясение в Закарпатской области зафиксировали 18 октября в 2.20. В селе Бадалово Береговского района магнитуда подземных толчков составила 2,5 по шкале Рихтера

Землетрясение зафиксировали на глубине 1,4 км. Информация из населенных пунктов не поступала, сообщили в департаменте гражданской защиты региона.

Координаты эпицентра — широта 48,11 градуса, долгота 22,62 градуса. По классификации землетрясение относится к незначительным. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Напомним, ранее землетрясение в Ивано-Франковской области зафиксировали утром 12 октября. Магнитуда подземных толчков составила 2,3 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в Богородчанском районе и залегал на глубине 5 км.