Дмитро Разумков. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n161740-razumkov-prokomentuvav-mojlyvyy-souz-iz-avakovym-klychkom-chy-groysmanom.html

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Дмитро Разумков, колишній голова Верховної Ради, відреагував на чутки про свій політичний союз з іншими політиками.

Екс-спікер відзначив, що не розглядає можливість об'єднання з прем'єр-міністром часів Порошенка Володимиром Гройсманом, міським головою Києва Віталієм Кличком або екс-главою МВС Арсеном Аваковим. Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Я думаю, що і у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича… кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проекти. Але станом на сьогодні — з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливе, — наголосив він.

Нагадаємо, що Разумков після відставки офіційно підтвердив, що вестиме власну політичну гру. Тим часом керівник фракції партії «Голос» у Верховній Раді Ярослав Железняк не виключив політичного співробітництва із Дмитром Разумковим. В ефірі «Хард з Влащенко» нардеп зазначив, що з екс-спікером парламенту у нього чудові й дружні стосунки незалежно від посад.