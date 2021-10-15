Зеленський позбавив Разумкова ще однієї посади

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Володимир Зеленський вивів екс-спікера Дмитра Разумкова зі складу Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Замість нього призначено нового голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це йдеться в указі глави держави від 14 жовтня.

РНБО є координаційним органом влади. Її склад і секретаря затверджує президент України, який є головою РНБО. До складу Ради нацбезпеки за посадою входять прем'єр-міністр України, міністр оборони України, голова Служби безпеки України, міністри внутрішніх і закордонних справ України. У засіданнях РНБО може брати участь голова Верховної Ради України.

Відставка Разумкова була ініційована «Слугою народу». Фінальною крапкою конфлікту зі спікером для Зеленського стала протидія законопроекту про олігархів, що був проголосований депутатами за відсутності Разумкова.

Екс-спікер парламенту прокоментував слова президента, що його політичні погляди відрізняються від програми «слуг». Разумков підкреслив, що не бачить конкретики, коли його звинувачують у відриві від партії.

Нагадаємо, історія спікерства Разумкова дійшла до кінця 7 жовтня. За його відставку проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє" та «Довіра». Через декілька днів нардепи проголосували за Стефанчука на посади голови Ради.