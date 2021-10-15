Зеленский лишил Разумкова еще одной должности

https://racurs.ua/n161667-zelenskiy-lishil-razumkova-esche-odnoy-doljnosti.html

Ракурс

Владимир Зеленский вывел экс-спикера Дмитрия Разумкова из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Вместо него назначен новый председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом говорится в указе главы государства от 14 октября.

СНБО является координационным органом власти. Ее состав и секретаря утверждает президент Украины, который является председателем СНБО. В состав Совета нацбезопасности по должности входят премьер-министр Украины, министр обороны Украины, председатель Службы безопасности Украины, министры внутренних и иностранных дел Украины. В заседаниях СНБО может принимать участие председатель Верховной Рады Украины.

Отставка Разумкова была инициирована «Слугой народа». Финальной точкой конфликта со спикером для Зеленского стало противодействие принятию законопроекта об олигархах, который был проголосован депутатами в отсутствие Разумкова.

Экс-спикер парламента прокомментировал слова президента, что его политические взгляды отличаются от программы «слуг». Разумков подчеркнул, что не видит конкретики, когда его обвиняют в отрыве от партии.

Напомним, история спикерства Разумкова закончилась 7 октября. За его отставку проголосовали 284 нардепа. «Слугу народа» поддержали ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие». Через несколько дней нардепы проголосовали за Стефанчука на должности председателя Рады.