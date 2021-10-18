Шестикласник поставив дітей до стіни – нова стрілянина в Росії. Фото: 59.ru

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Стрілянина в школі знову сталася в Росії. Учень в селищі Сарс Пермського краю перед тим як відкрити стрілянину, поставив дітей до стіни.

Шестикласник забіг до свого класу, поставив дітей до стіни та з криком «Всім стояти!» зробив два постріли — в стелю та двері. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо про одного постраждалого — учневі осколком скла порізало ногу. Батьки школярів розповіли, що ногу пошкодив один з учнів молодших класів. Більше постраждалих немає.

Зараз усі школярі евакуйовані, їх відправили додому. Учень відкрив вогонь з вкраденого у батька мисливського карабіна «Сайга».

Він зізнався, що хотів розправитися з дівчинкою, яка його ображала. З’ясувалося, що підліток знаходився в передістеричному стані. Також у своєму вчинку він звинуватив батька, який знущався з його матері.

Під час стрілянини підліток вигукував фразу: «У мене вселився Бог!». Знешкодити його вдалося директорці школи, яка вийшла зі свого кабінету і вмовила стрілка зайти до себе. Підліток не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки ще не досяг 16-річного віку.

Нагадаємо, раніше стрілянина в Пермському університеті відбулася у понеділок, 20 вересня. 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров, який вбив вісьмох людей, помер в лікарні під час операції. Спочатку повідомлялося, що злочинець був ліквідований під час затримання, проте стало відомо, що підозрюваний вижив і у важкому стані був доставлений в лікарню.