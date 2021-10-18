Владимир Омелян прокомментировал победу в ВАКС. Фото: mind.ua

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Владимир Омелян, экс-министр инфраструктуры, заявил, что в июне 2020 года представители Офиса президента предложили ему высокую должность.

В обмен на кресло и высокую зарплату чиновник должен был перестать критиковать главу государства Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Омелян 18 октября сообщил на собственной странице в Facebook.

Единственное требование — прекратить критиковать Зеленского и Ермака. В противном случае — у меня «будут проблемы». Я отказался, потому что общие с Лещенко у меня только рост и плохое зрение, — говорится в сообщении.

Потом Омелян вступил в партию «Европейская солидарность», а позже к нему пришли сотрудники ГБР, которые провели обыск. Впоследствии Антикоррупционное бюро вручило Омеляну подозрение за то, что у него якобы «возник преступный умысел снизить портовые тарифы и сборы на 20%, я закрылся в кабинете и подписал соответствующий приказ». Омелян отмечает, что снижение этих тарифов обеспечило государству прибыль более чем в 260 млн долл., а рост морской отрасли составил 20%.

Фактически, если бы суд осудил меня за это, то каждый следующий, кто захочет снизить налоги или тарифы, поднять пенсии или зарплаты — автоматически идет в тюрьму за «убытки» государству! — подчеркнул Омелян.



Экс-министр добавил, что есть украинские морские порты в Черном море конкурируют прежде всего с румынскими и российскими, а из-за высоких портовых сборов грузопоток идет в соседние государства, а не в Украину.

Напомним, Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна от обвинения в незаконных действиях, которые привели к недополучению госбюджетом более 30 млн грн. ВАКС решил, что в действиях экс-министра отсутствует состав уголовного правонарушения.