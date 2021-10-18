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Песков. Фото: RT

У Путина испугались вступления Украины в НАТО

18 окт 2021, 14:41
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Вступление Украины в НАТО пугает россиян — пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу — наихудший сценарий для РФ.

В Кремле считают, что это выходит за «красные линии» национальных интересов России. Об этом сообщает «ТАСС»

Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием… Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности, — заявил Песков.

Кремль считает, что передвижение российских войск к границе Украины проводились во время якобы учений НАТО, проходивших у российской границы, а также обвинил мир в том, что «все время все говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО — никто».

Мы хотим, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не являемся источником опасности, мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров, — добавил пресс-секретарь Путина.


Напомним, ранее мы сообщали, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от западных партнеров и решения Альянса, поскольку страна уже воплощает стандарты НАТО и полностью готова к вступлению.

Источник: ТАСС

Источник: Ракурс


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